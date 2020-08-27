شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يشكر نقابة الموسيقيين التونسية بعد إلغائه حفل بيكا وشاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن إلغاء حفل حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وآخرين في تونس، جاء احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمي أغاني المهرجانات من الغناء في مصر وإقامة الحفلات، موجها الشكر للقائمين على نقابة الموسيقيين التونسية بعد تفهمهم لموقفنا.

وأضاف هانى شاكر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن نقابة الموسيقيين في تونس برئاسة ماهر الهمامي ثمنت جهود نقابة الموسيقيين في مصر واحترمت قرارها بمنعهم من الغناء وإقامة الحفلة هناك، ضمن بروتوكول شفوي يجمع النقابتين في إطار تعاونهما.

وأشار شاكر إلى أن مكالمة جمعته بنقيب الموسيقيين في تونس حيث لم يكن يعلم بقرار نقابة الموسيقيين في مصر بمنع أغاني المهرجانات واحترامًا لقرار النقابة المصرية علي الفور اتخذ الإجراءات المناسبة لوقف وإلغاء الحفل المقرر إقامته السبت المقبل.

وكانت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قررت فى اجتماعها قبل أيام ‏توجيه لفت نظر للفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎

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واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هانى شاكر نقيب ‏المهن الموسيقية بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد بعد تفهمه للأمر، ‏مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، وأشارت النقابة إلى أن ‏أحمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة فى الاختيار‎.‎

وأكدت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية استمرارها فى الدفاع عن ‏حقوق الجمعية العمومية واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية ضد أى ‏شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها ‏داخل العمل النقابى‎.‎