شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد لـ أحمد زاهر فى أحدث ظهور لهما داخل الجيم: وريني العضلات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة هنا الزاهد برفقة النجم أحمد زاهر في مقطع فيديو شاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وسرعان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ودار حوار صغير بينهما داخل صالة الجيم، حيث قالت هنا الزاهد "مين في الجيم"، ورد زاهر قائلاً: "أنا أمور أوي"، ثم قالت هنا الزاهد "وريني العضلات".

يأتي ذلك بعد أيام من مشاركة الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا له برفقة ابنته ملك من داخل صالة الجيم، استعدادا لمشاركتهما في مسلسل "لؤلؤ".



الفنانة هنا الزاهد برفقة النجم أحمد زاهر

كما شارك النجم أحمد زاهر متابعيه وجمهوره، عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة صور، من كواليس مسلسله الجديد لؤلؤ، والذى يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، وعلق عليها قائلا، "صور من البروفة النهائية لمسلسل لؤلؤ.. يارب التوفيق والنجاح من عندك يارب .. مي عمر ونيرمين الفقي وادوارد ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي، وسلوي عثمان، وملك احمد زاهر، وكوكبة من النجوم والعبد لله، قصة مي عمر، سيناريو حوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وانتاج سينيرجى".

Advertisements



صورة من فيديو للفنانة هنا الزاهد برفقة النجم أحمد زاهر

ومؤخرا، شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، بفيديو من كواليس تصوير فيلم الغسالة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت هنا ترقص بطريقة طريفة مع أحمد حاتم، وكتبت هنا قائلة:" ايه أكتر شخصية عجبتكم في الفيلم".

وفيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.