شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتصدر قائمة Billboard 200 albums chart للأسبوع الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت النجمة العالمية تايلور سويفت على المركز الأول على قائمة " Billboard 200 albums chart "، وذلك للأسبوع الرابع بألبومها الأخير "Folklore"، فوفقا لنيلسن ميوزيك فإن الألبوم حقق مبيعات وصلت إلى 101000 فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار موقعى "بيلبورد" و"لوس أنجلوس تايمز" أن " Folklore " هو الألبوم الأول لامرأة يقضى شهرا كاملا فى الصدارة منذ ألبوم أديل "25" الذى أطلق فى نهاية عام 2015.

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تايلور

يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفرى ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسى فى تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music فى اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة.

وكانت تايلور سويفت قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتى أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل على الألبوم الغنائى الجديد، الذى أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.