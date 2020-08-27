شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتجول بمدينة دبي برفقة أسرته في أحدث ظهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على انستجرام بمقاطع فيديو خلال رحلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ظهر برفقة أسرته، وهو يتجول في عدد من الأماكن داخل مدينة مدبي، كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبي الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، في ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التي يستقلها، حيث ظهر في مقطع فيديو جديد شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدي بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة في الطائرة التي يستقلها متجهة إلى مدينة دبي.

وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه منذ دقايق.

محمد رمضان يمارس التمارين الرياضة على الطائرة الخاصة



محمد رمضان يمارس تمارينه الرياضية اثناء توجه لمدينة دبي محمد رمضان يمارس تمارينه الرياضية اثناء توجه لمدينة دبي

وكان رمضان احتفل منذ أيام بعيد ميلاد عاهل الغرب، الملك محمد السادس، الذي يوافق يوم 21 أغسطس، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب رمضان قائلا: "عيد ميلاد سعيد ملك المغرب محمد السادس حفظه الله وحفظ الشعب المغربي الغالي".

ويشارك رمضان متابعيه من وقت لآخر عبر السوشيال ميديا بفيديوهات وصور من إجازته، مثلما حصل مؤخراً من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر أحدث صورتين له وهو فى عرض البحر، وظهر خلال الصور وهو يرتدى نظارته الشمسية أثناء تواجده فى البحر.

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شقيق محمد رمضان



محمد رمضان يتجول بمدينة دبي (1)



محمد رمضان يتجول بمدينة دبي (2)



محمد رمضان يتجول بمدينة دبي (3)



محمد رمضان يتجول بمدينة دبي (4)



محمد رمضان يتجول بمدينة دبي (5)



محمد رمضان يتجول بمدينة دبي (6)



محمد رمضان يتجول بمدينة دبي (7)



محمد رمضان يتجول بمدينة دبي (8)