"ربنا أراد يطبطب على مروان" ..تعليقات نجوم الفن على فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على التفاعل من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز الأهلي على فريق الجونة بهدف دون مقابل، وخاصة عودة اللاعب مروان محسن للتهديف بعد سوء الحظ الذي لازمه في المباراة الماضية أمام فريق الزمالك .

ونرصد لكم تعليقات النجوم على فوز الأهلي في التقرير التالي :

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "على فكرة.. دي مش أول مرة الشناوي يصنع لعب .. الشناوي نسبة دقة تمريراته الطويلة عمومًا عالية .. بس المرة دي بانت عشان سحب لنصف ملعبه وأسفرت عن هدف".

وفي تدوينة أخرى، قال: "الماتش ده وكل اللي حصل فيه من عقم تهديفي وإخراج أحسن لاعب في الأهلي في تغيير غير مفهوم، كل ده عشان ربنا أراد يطبطب على مروان.. سبحان الله".

ندى بسيوني

كتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الشناوي ينقذ الماتش بأسيست لمروان في شباك الجونة. .مبروك الأهلي عودة الروح في الدقائق الأخيرة، وهارد لك الجونة".

Advertisements

مصطفى بسيط

وكتب الفنان مصطفى بسيط، عبر تويتر، قائلا: "أخيرًا يا مروان لقيت الطبطبة ..مروان محسن ..الأهلي .. ربنا كبير".

صلاح عبد الله

كتب الفنان القدير صلاح عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "رغم زمالكاويتي المعروفة.. سعيدٌ جداً بهدف مروان لإنني أراها إشارة من الرحمن لكل من تنمروا عليه بما لا يليق.. بس كدا".

أحمد الشامي

كتب الفنان أحمد الشامي، عبر تويتر: "أول ما نزل .. كل اللي القعدة دعوله يجيب جول ..مبروك الأهلي، مبروك مروان محسن".