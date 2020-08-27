راندا البحيري تكشف عن مواعيد تواجدها بالسينمات التي تعرض "الحوت الأزرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشفت الفنانة راندا البحيري، عن مواعيد تواجدها داخل السينمات التي تعرض فيلمها السينمائي الجديد "الحوت الأزرق".

وكتبت راندا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هكون موجودة النهاردة لحد حفلة منتصف الليل، بسينما مول مصر لمشاهدة فيلم الحوت الأزرق.. معاكم إن شاء الله، وبكرة بسينما أمريكانا بلازا بإذن الله..بكرة حفلات اليوم كلها بسينما أمريكانا هكون متواجدة بداخل صالة العرض".

وأضافت: "أما الجمعة والسبت سينما مترو وسط البلد وسينما جالاكسي بالمنيل.. الفيلم إنتاج وإخراج علاء مرسي"

فيلم "الحوت الأزرق" بطولة: راندا البحيري ، أحمد سلامة، جمال فؤاد ، نبيل ماهر، عفاف رشاد، نيرمين محسن، حسني شتا بالإضافة إلى الفنان مدحت صالح الذي يقدم أغنية ضمن أحداثه، وهو تأليف أسامة حسام الدين وإخراج علاء مرسي.