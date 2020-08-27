فيديو.. أنغام تطرح كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك" على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
طرحت المطربة أنغام، كليبها الغنائي الجديد، "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها على "تيك توك".
وكتبت "أنغام"، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت ..شوفوا كليب أغنيتي الجديدة (بحبك وبرتاحلك) دلوقتي على حسابي الرسمي على TikTok".
الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.
وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزهم: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".
@angham
أغنيتي الجديدة بحبك و برتاحلك Part 2 .. يا رب تعجبكم .. مستنية تفاعلكم و ڤيديوهاتكم على هاشتاج ##بحبك_وبرتاحلك ❤️♬ original sound - angham
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