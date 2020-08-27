فيديو.. أنغام تطرح كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك" على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

طرحت المطربة أنغام، كليبها الغنائي الجديد، "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها على "تيك توك".

وكتبت "أنغام"، عبر حسابها على تويتر، قائلة: " يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت ..شوفوا كليب أغنيتي الجديدة (بحبك وبرتاحلك) دلوقتي على حسابي الرسمي على TikTok".

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الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزهم: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".