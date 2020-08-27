سلمى أبو ضيف أنيقة ومي فاروق على خشبة المسرح ..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

فتحي عبدالوهاب

ظهر الفنان فتحي عبد الوهاب، بجوار حمار، ونشر الصورة عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "مناخير الحمار واخدة الصورة فمعرفتش أخدها سيلفي".

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، إطلالة جديدة لها أمام جمهورها عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت : "مسا التماسي".

أحمد مجدي

الفنان أحمد مجدي، نشر صورة وهو مبتسما عبر حسابه على"تويتر" وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.

هند صبري

أطلت الفنانة هند صبري، على جمهورها بصورة جديدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد".

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مجدي الهواري

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة له وهو يشرب العصير عبر حسابه على انستجرام، وعلق:"مسا مسا".

سلمى أبو ضيف

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف باطلالة هادئة أبيض وأسود عبر حسابها على انستجرام، وعلقت:" لقطة من تصويري مع الفريق المذهل".

خالد منيب

نشر المطرب خالد منيب ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لما تشوف حد سنجل وتتريق عليه".

إنجي خطاب

ظهرت الفنانة الشابة انجي خطاب، بملابس سوداء وهي تبتسم، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "ونسألك جبرًا وإن لم نكن أهلاً، فأنت أكرم يا الله".

أدهم سليمان

نشر المطرب أدهم سليمان، صورة له مداعبا متابعيه حيث ظهر خلالها بشكلين عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "مسا مسا .. إيه الزهق ده، ما تيجو نعمل أغنية؟".

مي فاروق

نشرت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على خشبة المسرح.