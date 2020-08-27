تعرف على إيرادات فيلم "توأم روحي" بعد أسبوع من طرحه بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
بعد أسبوع من طرحه بالسينمات، تجاوزت إيرادات الفيلم الرومانسي "توأم روحي" 2 مليون جنيه.
وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 2 مليون 821 ألف 234 جنيه.
ويتنافس الفيلم مع فيلم جديد هو "الغسالة"، وفيلمين آخرين هما "لص بغداد"، و"الفلوس" في ظل خوف المنتجين من الخسارة، مع الالتزام بطاقة استيعابية لا تضمن تحقيقهم الإيرادات المرجوة.
فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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