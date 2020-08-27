نفاد تذاكر حفل مصطفى قمر بختام مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية

نفدت تذاكر حفل المطرب مصطفى قمر، والذي خلال ختام مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية، يوم السبت الموافق 29 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عدداً من أغانيه الجديثة، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.

من ناحية أخرى، يستعد "مصطفى" لطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد

"لمن يهمه الأمر 2" والمقرر طرحه فى الأول من سبتمبر المقبل، بعنوان "حبك على جبينى" وهى من كلمات رضا زايد، ألحان وتوزيع مصطفى قمر.

ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" يضم 7 أغانى هى "مسافر"

و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.