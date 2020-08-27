شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانفصال.. مى حلمى: لقيت الطبطبة.. ومحمد رشاد عالق على الدائرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من تحول قصة انفصال مى حلمى عن المطرب محمد رشاد، إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان الثنائى انفصالهما عقب مرور عام على زواجهما الذى اتسم بالكثير من الخلافات منذ تحديده لأول مرة ومن ثم إلغاءه فى نفس اليوم بسبب بعض المشاكل العائلية حتى قبل بضعه أيام، بدأ كل منهما يمارس نشاطه على السوشيال ميديا من جديد بعيدا عن أخبار الانفصال .
شاركت المذيعة مى حلمى، متابعيها عبر حسابها بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهى تغنى "بالبنط العريض"، للفنان حسين الجسمى. وعلقت "مى"، على الفيديو قائلة: "لقيت الطبطبة.. دمرتنا بالأغنية من حلاوتها".
أغنية "بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمى وتوزيع موسيقى ومكساج وماستر توما، وحازت الأغنية على إعجاب العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي.
على الجانب الآخر، نشر الفنان محمد رشاد صورة له داخل سيارته خلال تعطله بسبب زحام الطريق. وعلق رشاد على الصورة: "الصراحة إنى بعشق مصر وبحب زحمتها جدا عشان بشوف فى وشوش الناس كلام كتير مش بيتقال، بس مش معنى كدا أقف ساعة ع الدائرى يعنى مش كدا يا أهل مصر".
وكان عقد المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى، قرانهما فى سرية تامة فى مارس 2019، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذى أقيم فى أكتوبر من عام 2018.
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