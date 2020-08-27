شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح عن زواج شقيقته: "مش حقيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور وفيديو قالوا إنها من حفل زفاف شقيقته "علياء"، وظهر في تلك الصور أحمد خالد صالح وخطيبته الفنانة هنادى مهنا، ووالدها الموسيقار هانى مهنا، والفنان طارق عبدالعزيز.

الخليج 365 تواصل مع الفنان الشاب أحمد خالد صالح وقال إن هذا الفيديو لمناسبة عائلية لكنه ليس لحفل زفاف شقيقته كما تداول، لكنه رفض الكشف عن تلك المناسبة.

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل جديد بعنوان "أنصاف مجانين"، من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، وينتمى العمل لنوعية المسلسلات قليلة الحلقات، كما سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وقد صور صناعه عدد كبير من المشاهد الخارجية بمنطقة مصر الجديدة، وجمعت المشاهد الفنان الشاب أحمد خالد صالح، والممثلة الصاعدة أسماء جلال.

Advertisements

العمل مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد خالد صالح كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال وجسد شخصية الشيخ مبروك، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.