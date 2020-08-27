شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر القصبى ينعى الفنان السعودى محمد حمزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان ناصر القصبي، الفنان السعودى محمد حمزة، الذى توفى اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 87 عاما. وغرّد القصبي، عبر حسابه على تويتر: "الرحمة والمغفرة لفناننا القدير محمد حمزة، قدم الفقيد العديد من الأعمال التلفزيونية التى تعتبر محطة فى العمل الدرامى السعودي، وعزاؤنا لأولاده لؤى ووائل، ولأهله ومحبيه، رحمة الله عليه".

وتوفى، صباح اليوم الأربعاء، الفنان السعودى الكبير محمد حمزة، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد مشوار حافل فى الدرامية الخليجية والعربية، قدم خلاله عددا كبيرا من الأعمال التى ظلت العالقة فى وجدان المشاهد العربى.

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عمل الفنان الراحل فى أعمال قليلة، لكن كان يأخذ أدوار البطولة فيها، من أهمها مسلسل أهل البلد عام 2013، مسلسل ليلة هروب 1989 مع سمية الألفى وفايزة كمال، مسلسل أصابع الزمن 1982 مع مديحة حمدى وأحمد عبد الوارث ونسرين ووائل حمزة ولؤى حمزة، مسلسل قصر فوق الرمال 1992، مسلسل أين الطريق 1999، مسلسل دموع الرجال 2001، مسلسل الزير سالم مع محمود يس ويوسف شعبان وفردوس عبد الحميد، جمال الدين الأفغانى 1984، مسلسل بعثة الشهداء 1981 وسهرة الزفاف.

كما ألف حمزة العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات: دموع الرجال، أين الطريق، قصر فوق الرمال، ليلة هروب، أصابع الزمن والسهرة التلفزيونية الزفاف، وتم تكريمه عن مجمل أعمال فى عام 2006 فى مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.