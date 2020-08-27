فريق BTS يتفوق على كاردى بى ويتصدر قائمة أفضل أغنية سينجل فى إنجلترا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفريق الكورى الشهير BTS أن يحقق شعبية جارفة حول العالم، وذلك بتقديم عدد من الأغنيات الناجحة، إضافة إلى التواجد باستمرار عبر وسائل المنصات التواصل ما جعلهم أقرب لقلوب جمهورهم، وقد أشعل الفريق عالم الموسيقى بمجرد إطلاق أغنية "Dynamite " التى حققت نجاحا مذهلا فور إطلاقها.
فقد تصدرت أغنية " Dynamite " للفريق الكورى الشهير BTS قائمة أفضل أغنية سينجل فى إنجلترا " UK Singles Chart " لهذا الأسبوع، وهو إنجاز جديد يحققه الفريق الغنائى فى إنجلترا، وذلك بأول أغنية سينجل باللغة الإنجليزية يقومون بإطلاقها، وأشار موقع " شارتس " إلى أن الأغنية احتلت الصدارة فى وقت مبكر وذلك بعد إصدارها يوم الجمعة الماضى (21 أغسطس) ، و من المؤكد أن الأغنية ستحقق الكثير من الإنجازات و النجاحات خلال الفترة المقبلة سواء فى إنجلترا أو بالعالم كله .
وجاء بالمركز الثانى جويل كورى بأغنية " HEAD & HEART " ، اما المركز الثالث فكان من نصيب أغنية " WAP " لنجمتى الراب كاردى بى و ميجان ذا ستاليون .
فريق BTS
يذكر أنه فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف الفريق الكورى الشهير " BTS " عن نجمهم المفضل ، ففى أحد لقاءاتهم من أجل الترويج لأغنيتهم الجديدة "Dynamite " أكد أعضاء الفريق أنهم من أشد المعجبين بنجم فريق وان دايركشن السابق "هارى ستايل" ، و أكدوا أن أعضاء الفريق جميعا يعشقون أغنيته " Watermelon Sugar " التى حقق بها هارى ستايل نجاحا كبيرا، وهو ما تناقلته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " بينك فيلا " .
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