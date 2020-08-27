شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يهنئ محمد عبد الرحمن "توتا" بعيد ميلاده: ربنا يسعدك ياصاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم حمدي الميرغني، زميله الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" بمناسبة عيد ميلاده الـ 34، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره بموقع انستجرام.

ونشر حمدى الميرغنى، صورة برفقة محمد عبد الرحمن، وعلق قائلاً :" كل سنه وأنت جمجوم أبو النجوم كلها يانجم يامتألق ربنا يسعدك ياصاحبي واللي جاي يبقي أقوي وأقوي من اللي فات ياخويا ".



حمدى الميرغنى عبر حسابه بموقع انستجرام

وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، الذى يعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.



حمدى الميرغنى ومحمد عبد الرحمن

وانتهى الفنان محمد عبد الرحمن من تصوير دوره في فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، حيث يظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل، المقرر أن يطرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة.

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وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف مثل الفنان شريف رمزى، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.