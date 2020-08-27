شكرا لقرائتكم خبر عن السينما المصرية تحصد 3.9 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل دور العرض العودة إلى الحياة بشكل تدريجى بعد تأثير أزمة فيروس كورونا عليها خلال الفترة الماضية، حيث حصد شباك التذاكر هذا الأسبوع 3 ملايين و395 ألف جنيه، جاءت مقسمة على 5 أفلام هى "الغسالة"، و"لص بغداد"، و"الفلوس" حيث تم طرحهم مع أول أيام عيد الأضحى الماضى، إضافة إلى فيلم "توأم روحى" الذى انطلق فى دور العرض يوم الأربعاء الماضى.

وجاءت إيرادات هذا الأسبوع كالتالى: فيلم "الغسالة" حقق مليون و135 ألف جنيه ليصل إجمالى إيراداته إلى 11 مليونا و850 ألف جنيه بعد 4 أسابيع عرض، والفيلم تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

Advertisements



الغسالة

فيلم "توأم روحى" حصد هذا الأسبوع – الأول له بدور العرض – إيرادات بلغت 2 مليون و825 ألف جنيه والفيلم بطولة حسن الرداد وأمينة خلال وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وبيومى فؤاد وحنان سليمان وداليا شوقى وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.



توام روحى

فيلم "لص بغداد" حصد هذا الأسبوع إيرادات 30 ألف جنيه ليكون إجمالى ما حققه 33 مليون جنيه فى 16 أسبوع عرض، وهو بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، و تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



فيلم لص بغداد

فيلم "الفلوس" حقق 55 ألف جنيه هذا الأسبوع لتكون محصلة إيرادته 47 مليونا و800 ألف جنيه خلال 20 أسبوع عرض، والعمل بطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين والعمل قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.