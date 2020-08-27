شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يسترجع ذكريات الطفولة مع أشقائه بصورة من فيلم عمره 37 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان محمد إمام ذكريات الطفولة مع أشقائه بصورة قديمة لأفيش فيلم "الأفوكاتو" الذي لعب فيه الفنان عادل إمام والنجمة يسرا دور البطولة وطرح في عام 1983 أي منذ حولي 37 عاما، حيث نشر محمد إمام الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، ولاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه.



محمد إمام عبر إنستجرام

وظهر في الصورة الفنان محمد إمام أثناء طفولته وهو يتلقى "قلبتين" من شقيقته وشقيقه خلال مرحلة الطفولة، حيث علق على الصورة قائلا: "‫مش عارف إخواتي كانوا عاملين فيا كده ليه؟".

Advertisements



عادل إمام في صورة قديمة أبنائه

وتدور أحداث فيلم الأفوكاتو حول المحامى حسن سبانخ الذى يحكم عليه بالسجن شهرا لتطاوله على هيئة المحكمة، ويتعرف فى السجن على تاجر المخدرات حسونة وسليم أبو زيد أحد مراكز القوى السابقة اللذين يتمتعان بمزايا كبيرة فى المعاملة، ويتولى حسن القضايا بطرق ملتوية ويكسب الكثير بطريق غير مشروع يلفق لسليم تهمة التجارة فى العملة، فيعترف سليم ولكنه يدعى أن حسن يشاركه ويشهد حسونة بذلك يحكم عليهما بالسجن خمسة عشر عاما ينجح حسن فى رسم خطة لهروبهما خارج البلاد، مقابل أن يمنحه سليم نصف أمواله المهربة.

وفي وقت سابق، أعرب النجم محمد عادل إمام، عن سعادته بردود أفعال جمهوره ومتابعيه، بعد إعلانه عن مسلسله الجديد "الملك" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث قام جمهوره بتصميم بوسترات مقترحة للمسلسل الجديد، قائلا: "بتشجعونى انى أقدم لكم أقوى حاجة".

من ناحية أخرى، يجرى النجم محمد إمام، جلسات عمل مكثفة مع المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسله الجديد "الملك"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، حيث يعود إمام من خلال المسلسل للتيمة الشعبية التى يحبها الجمهور.