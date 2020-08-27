شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وفتحى عبد الوهاب يحتفلان باليوم العالمى للكلاب: أحلى الكائنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع احتفالات يوم العالمي للكلاب، شارك الفنان هاني رمزي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، صورة جديدة برفقة كلبه داخل سيارته، حيث علق عليها قائلا: "أحلى الكائنات حب بلا مقابل.. الكلاب"، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



هاني رمزي عبر انستجرام

من جانبه، نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورتين له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" إحداهما مع كلب حيث علق على صورته مع الكلب قائلا: "مش لاقي حد اتصور معاه سيلفي.. دماغي"، فيما نشر صورة أخرى مع الحمار معلقا: "مناخير الحمار واخدة الصورة فمعرفتش آخدها سيلفي".



هاني رمزي في صورة جديدة مع كلب

ويحتفل عشاق الكلاب باليوم العالمى لهذا الحيوان الذى يحظى بمكانة متميزة للغاية، لما يتميز به من صفات الوفاء والحب غير المشروط، ويعشق الكثير من نجوم الفن الكلاب علي جميع أنواعها وفصائلها، وعادة ما يشاركون جمهورهم بلقطات وصور مميزة معهم، حيث يرافقونهم دائما في جميع الأماكن المتواجدين بها.



فتحي عبد الوهاب عبر فيس بوك

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ومن أكثر النجوم أيضا الذين يعبرون عن عشقهم للكلاب، النجم أحمد فهمى، فله علاقة خاصة جدا بالكلاب، حيث دائما ما ينشر عبر حساباته على السوشيال ميديا، صورا وفيديوهات مع الكلاب الخاصة به والتى يربيها، كما تأثر للغاية، حينما رحل أحد كلابه، كما أنه يعتبر من أبرز الفنانين الذين يدافعون عن حقوق الحيوانات عبر السوشيال ميديا، ونشر أحمد فهمى عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو جديد لتبنيه كلب جديد من أحد الملاجئ، وذلك بحسب الفيديو الذى نشره على "ستورى" حسابه على انستجرام.

ولا يختلف النجم أحمد مكى كثيرا عنه، فهو دائم الحديث عن كلبه الذى تبناه من الشارع، وشارك متابعيه وجمهوره مؤخرا بصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يحتضن كلبه كما لو كان أبنه، والتي سرعان ما حصدت عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات على الصورة.



فتحي عبد الوهاب في صورة جديدة مع كلب



فتحي عبد الوهاب في صورة جديدة