فن ومشاهير

أنغام تطرح كليب أغنية "بحبك وبرتحلك" عبر تيك توك.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح كليب أغنية "بحبك وبرتحلك" عبر تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة أنغام كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، والأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.

 

@angham

اغنيتي الجديدة بحبك و برتاحلك Part 1 .. يا رب تعجبكم .. مستنية تفاعلكم و ڤيديوهاتكم على هاشتاج ##بحبك_وبرتاحلك ❤️♬ original sound - angham

يأتي ذلك بعدما نشرت النجمة أنغام عبر حسابها الرسمي على إنستجرام البرومو التشويقي للأغنية، معلقة عليه: "شوفوا الإعلان التشويقى الأول لأغنيتى الجديدة بحبك وبرتحلك".

 

Advertisements
@angham

أغنيتي الجديدة بحبك و برتاحلك Part 2 .. يا رب تعجبكم .. مستنية تفاعلكم و ڤيديوهاتكم على هاشتاج ##بحبك_وبرتاحلك ❤️♬ original sound - angham

 

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم  14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".

الفنانة أنغام
الفنانة أنغام

 

أنغام في الكليب الجديد
أنغام في الكليب الجديد

 

أنغام
أنغام

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تطرح كليب أغنية "بحبك وبرتحلك" عبر تيك توك.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا