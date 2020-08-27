شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح كليب أغنية "بحبك وبرتحلك" عبر تيك توك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة أنغام كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، والأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم.

@angham

اغنيتي الجديدة بحبك و برتاحلك Part 1 .. يا رب تعجبكم .. مستنية تفاعلكم و ڤيديوهاتكم على هاشتاج ##بحبك_وبرتاحلك ❤️♬ original sound - angham

يأتي ذلك بعدما نشرت النجمة أنغام عبر حسابها الرسمي على إنستجرام البرومو التشويقي للأغنية، معلقة عليه: "شوفوا الإعلان التشويقى الأول لأغنيتى الجديدة بحبك وبرتحلك".

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@angham

أغنيتي الجديدة بحبك و برتاحلك Part 2 .. يا رب تعجبكم .. مستنية تفاعلكم و ڤيديوهاتكم على هاشتاج ##بحبك_وبرتاحلك ❤️♬ original sound - angham

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".



الفنانة أنغام



أنغام في الكليب الجديد