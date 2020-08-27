شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قصة حب كيت وينسلت وسيرشا رونان فى تريلر "Ammonite" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Ammonite" التريلر الرسمي للترويج للفيلم الذي تقوم ببطولته كيت وينسلت وسيرشا رونان، والمقرر طرحه في 13 من نوفمبر المقبل.

وقصة فيلم Ammonite تدور فى حقبة أربعينيات القرن التاسع عشر فى إنجلترا وهو مستوحى من حياة الصياد الأحفورى مارى انينج، حيث تذهب مكتشفة حفريات لقضاء فترة نقاهة على سواحل البحر لتقابل فتاة، تنشأ بينهما علاقة غرامية تغير حياتهم للأبد.

وتتصاعد الأحداث وينسب إلى آننج بعض أهم نتائج الحفريات في التاريخ التي تناقض الافتراضات الكتابية السابقة حول كيفية صنع العالم، واكتشاف الهياكل الكاملة للمخلوقات مثل الإكثيوصورات، و Plesiosaurus، و Pterodactylus، وتم تعيينها كأول عضو فخري في متحف مقاطعة دورسيت الجديد، وماتت من سرطان الثدي في عام 1847، حسبما نشر موقع " refinery29".

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وفيلم Ammonite، من إخراج فرانسيس لى ، وشارك فى البطولة بجانب كيت وينسليت، فيونا شاو ، وساويرس رونان وحتى الآن لم يتم الافصاح، عن تاريخ إطلاق الفيلم بشكل رسمى.