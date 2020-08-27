هل أنذر كانى ويست كيم كاردشيان للاختيار بينه وبين كريس جينر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل كانى ويست يعطى زوجته كيم كاردشيان إنذارا نهائيا للاختيار بينه وبين والدتها كريس جينر؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين عشاقى النجوم الثلاثة ، وهو الأمر الذى وجده موقع " جوسيب كوب " غريبا واصفا ما تردد بالشائعة، فقد تحدث مغنى الراب مؤخرا بشكل إيجابى عن حماته كريس جينر ويكتب عنها بعض التغريدات التى تظهر مدى اهتمامه بها.
بدأت الشائعة بنشر موقع " HEAT " تقريرا يؤكد أن كانى ويست يضع زوجته فى موقف صعب جدا، فالنجم الذى احتل عناوين الصحف لادعائه أنه كان يحاول طلاق كيم كارداشيان منذ شهور يدعى الآن أن والدة كارداشيان ، كريس جينر هى سبب مشاكله العائلية بأكمله.
فقد أشار مصدر لم يعلن عن هويته أن كانى ويست مقتنع تماما أن كريس جينر هى سبب مشاكله مع كيم ، و هو فى الحقيقة يقبل أى شيء مع كيم التى تحتاج إلى الكثير من الإصلاح وفى نفس الوقت يعترف بأنه ليس قديس ، ولكن فى النهاية ، أكبر مصدر للمشاكل بالنسبة له هى كريس".
ويضيف المصدر الذى لم يذكر اسمه أن ويست سئم من تدخل جينر والضغط المستمر على كيم لكى تكون فى دائرة الضوء باستمرار ، و فى ذهن كانى ويست أنه سيتم حل الكثير من مشاكلهما إذا كان لديهم المزيد من الخصوصية" .
ويدعى المصدر أن الهيب هوب يلم جيدا أنه إذا كان يريد أن ينجح زواجه عليه فورا بقطع العلاقات مع جينر وذلك "على رأس قائمة " المطالب.
كانى ويست و كيم كاردشيان (1)
كانى ويست و كيم كاردشيان (2)
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