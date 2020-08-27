شكرا لقرائتكم خبر عن بيج شون يطلق ألبومه الخامس Detroit 2 سبتمبر المقبل.. شوف غلاف الألبوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجم الراب الأمريكى بيج شون "Big Sean" أنه بصدد إطلاق ألبومه الغنائى الجديد، وهو الخبر الذى لاقى حماسا شديدا من قبل محبيه ومعجبيه من شتى أنحاء العالم.

وأكد Big Sean البالغ من العمر 32 عاما أنه سيطلق ألبومه الغنائى الخامس والذى يحمل اسم " Detroit 2" بداية شهر سبتمبر المقبل، وكشف بيج شون عن غلاف ألبومه الجديد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر".



غلاف الألبوم

وتم تصوير العمل الفنى "غلاف الألبوم" من قبل مايك كارسون و ذلك الصيف الماضى فى مدينة ديترويت مسقط رأس شون ، ويظهر بها عدد من الأشخاص وهم يحلقون فوق شون بينما يقرعون الطبول كل منهم على دلو مملوء بالورود.

يذكر أن بيج شون أعلن مؤخرا أن ألبومه الغنائى الجديد فى مرحلة الـ " mixing "، وأشار إلى أنه لا يشعر باى شيء سوى السعادة الغامرة .. فقد انتهيت أخيرا من تسجيل " Detroit 2".