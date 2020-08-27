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شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة رغم الدمار.. نادين نجيم تتغزل في بيروت بمجموعة صور من شرفة منزلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية نادين نجيم، على نشر مجموعة صور جديدة لمرفأ بيروت من شرفه منزلها التي تطل على موقع الانفجار، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، للتغزل في بلادها بالرغم من الدمار الذي لحق بها الفترة الماضية، عقب الانفجار الضخم الذي أسفر عن تدمير عدد كبير من المنازل وتشريد الالاف من اللبنانيين.
وظهر مرفأ بيروت في الصور التي نشرتها النجمة اللبنانية نجيم، وهو في حالة دمار بعد الانفجار، وكتب قائلة "بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار".
يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية على خلفية إصابتها فى انفجار مرفأ بيروت، وخلف سقوط الآلاف من الجرحى وعشرات القتلى.
وكانت الفنانة اللبنانية، كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التى التقطتها من عدسة موبايلها والتى ظهرت من خلالها وهى تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذى أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدنى عايشة".
كما عبرت نادين عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
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