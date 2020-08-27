شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس تصوير الموسم الأول من مسلسل The Witcher تزامناً مع تصوير الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الإثارة والخيال The Witcher، عن مقطع فيديو لكواليس تصوير الموسم الأول من السلسلة التي حققت نجاحا كبيراً خلا عرضها العام الماضي عبر منصتها الشهيرة نتفليكس.

ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة، مقطع فيديو عبر موقع تويتر، ظهر من خلاله كواليس تدريبات النجم العالمي هنري كافيل بطل المسلسل، بالإضافة إلى استعدادت تحضير الوحوش التي ظهرت في الموسم الأول من المسلسل.

وكانت قد منحت شبكة نتفليكس الأمريكية، الضوء الأخضر لمسلسل جديد مشتق من أحداثThe Witcher، والذي سيتكون من 6 مواسم ويأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، وهو مستند للمؤلف Witcher Andrzej Sapkowski.

ومن المقرر ان يسرد المسلسل الجديد احداث ما قبل 1200 عام من مسلسل The Witcher، والتي ستضمن بداية ملقتي السحر والحدث الكارثي المسئول عن انتشار كل الوحوش في العالم، وستدور القصة الجديدة قبل ظهور البشر الذين دمروا الكثير من الكوكب.

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وفي تقرير لصحيفة فوربس، فإن المسلسل الجديد الذي يأتي بعنوان The Witcher: Blood Origin، سيشمل تغير جديد في المخطط الزمني وسيتم معالجة الأخطاء التي وقع فيها الموسم الأول الذي عرض عبر الشبكة الأمريكية العام الماضي.

وعلى جانب آخر، قررت الشبكة المنتجة لمسلسل الخيال والفانتازيا The Witcher، بدء تصوير الموسم الجديد من المسلسل يوم 17 أغسطس الجاري، ليتم تأجيل التصوير لمدة أسبوعين بعد ان كشفت الشبكة منذ أيام عن بدء التصوير بداية أغسطس.