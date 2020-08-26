محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو يجمعها بأحمد زاهر عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرام. وظهرت الزاهد في الفيديو داخل الجيم بصحبة الفنان أحمد زاهر، وقالت له: "وريني العضلات". Advertisements كما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو، عبر حساباتهم. يذكر أن الفنانة هنا الزاهد يعرض لها حاليا فيلم "الغسالة"، بينما يستعد أحمد زاهر لتصوير دور في مسلسل "لؤلؤ"، أمام الفنانة مي عمر. شاهد الفيديو من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تنشر فيديو مع أحمد زاهر في الجيم: "وريني العضلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.