"كنت أفضل إراحتهم".. الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل الأهلي أمام الجونة، التي تقام اليوم.

وقال الحلفاوي: "كنت أفضل إراحة السولية وحمدي فتحي ومعلول.. أعلم أن التوقيت صعب بسبب خسارة المباراة الماضية.. لكننا بحاجة إليهم في مباراة المصري. كنت أفضل الدفع بالعربي بدر مع ديانج والدفع بوحيد بدلا من معلول. يعني.. المهم يحرصون على عدم تلقي الإنذار الثالث".

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز، وضم محمد الشناوي، وعلي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي، والسولية وأليو ديانج، وأفشة وجيرالدو وجونيور أجاي وأليو بادجي".