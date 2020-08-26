هاني رمزي عن الكلاب: "أحلى الكائنات.. حب بلا مقابل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: ظهر الفنان هاني رمزي، بصحبة كلبه داخل سيارته، ونشر الصورة عبر حسابه على انستجرام. وعلق: "أحلى الكائنات.. حب بلا مقابل، الكلاب". يذكر أن، آخر أعمال هانى رمزي فيلم "قسطي بيوجعني" وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات في مجتمعنا المصري، ليلتقي بالفنانة مايا نصري، التي تظهر في دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هاني رمزى وتدور بينهما قصة حب.

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