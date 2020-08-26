فيديو| العوضي يلعب الملاكمة: "لا تتحداني".. ومحمد عبدالرحمن يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان أحمد العوضي فيديو له وهو يتدرب على الملاكمة داخل إحدى صالات الجيم. وعلق على الفيديو: "إنها لعبتي، لا تتحداني"، ليعلق الفنان محمد عبدالرحمن: "خليها على الله". يذكر أن آخر أعمال العوضي هو مسلسل "الاختيار" حيث جسد شخصية الإرهابي هشام العشماوي، والمسلسل بطولة أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمي.

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