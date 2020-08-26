فيديو.. مي حلمي تغني "بالبنط العريض" وتعلق: "لقيت الطبطبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت المذيعة مي حلمي، متابعيها عبر حسابها بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تغني "بالبنط العريض"، للفنان حسين الجسمي.

وعلقت "مي"، على الفيديو قائلة: "لقيت الطبطبة.. دمرتنا بالأغنية من حلاوتها".

أغنية "بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر توما، وحازت الأغنية على إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد رشاد، انفصاله عن زوجته مي حلمي، بعد زواج دام عان ونصف العام.