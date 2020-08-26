حسن الشافعي يهاجم "إنستجرام" بسبب صورة أهرامات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتقد الموزع الموسيقي حسن الشافعي، فريق "إنستجرام"، المسؤول عن تدقيق المعلومات، بعد إدارجه صورة كان نشرها "الشافعي"، للتضامن مع الشعب اللبناني جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، مطلع أغسطس الجاري.

الصورة التي نشرها الشافعي محل الجدل، أظهرت إضاءة أهرامات الجيزة بالعلم اللبناني، ولكنه فوجئ بتدرجها من قبل "إنستجرام"، على إنها معلومة غير صحيحة، وغرد الشافعي: "لسبب ما قررت إنستجرام تدرج بوست لي (صورة لعلم لبنان معروضة على أهرامات الجيزة) تضامنًا مع أهلنا في لبنان على إنها معلومة غير صحيحة على أساس أنها صورة قديمة ولم تضاء الأهرامات مخصوص بعد الانفجار".

وأضاف: "بغض النظر عن صحة هذه المعلومة، الغريب أننا لم ننشر إطلاقا أي شيء له علاقة بقريب أو بعيد عن سبب أو توقيت إضاءة الأهرامات بعلم لبنان واستعملنا الصورة كرسالة حب وتضامن، فين بالضبط المعلومة الغير صحيحة؟ فريق إنستجرام للتحقيق من المعلومات محتاج تحقيق للمعلومات".

وكان عدد من نجوم مصر، قد تضامنوا مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت، ونشروا صور للأهرامات مضاءة بعلم لبنان.