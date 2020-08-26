أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد محمد سامي: "حبيبي وأخويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان أحمد زاهر، بعيد ميلاد المخرج محمد سامي، ونشر صورة تجمعه بـ"سامي" وزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "زاهر": "حبيبي وأخويا وصديق عمري، كل سنة وأنت طيب يا سمسم، وعقبال مليون سنة في نجاح وتألق وإبهار كالعادة".

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ومن جانبه رد "سامي"، على تهنئة "زاهر"، من خلال التعليقات قائلًا: "حبيبي وأخويا وعشرة العمر".

وتعاون زاهر وسامي في مسلسل "البرنس"، الذي عرض الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، تأليف وإخراج محمد سامي.

كما يواصل زاهر تصوير مسلسل "لؤلؤ"، بطولة الفنانة مي عمر، ومن المقرر عرضه خلال الأشهر المقبلة.