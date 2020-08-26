بعد عزل نفسه 21 يوماً.. أنطونيو بانديراس يعلن شفاءه من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:44 مساءً - صدم الممثل الإسباني الوسيم أنطونيو بانديراس الملايين من معجبيه حين أعلن خبر إصابته بفيروس كورونا بيوم عيد ميلاده الستين وتمضيته إياه وحيداً بالعزل الصحي الذي فرضه على نفسه لحماية أفراد عائلته ومحبيه.

وبحسب وكالة "فرانس برس" :أعلن الممثل أنطونيو بانديراس شفاءه من فيروس كورونا "كوفيد 19" أمس الثلاثاء . وكتب الممثل في تغريدة: " بعد 21 يوما من الحجر المنضبط، يمكنني القول إني تجاوزت الإصابة بكوفيد-19. لقد شفيت ".

تابعي المزيد: أنطونيو بانديراس وحيداً في عيد ميلاده ال60 لإصابته بفيروس كورونا

Advertisements

أنطونيو بانديراس

وأضاف نجم "ديسبيرادو" و" ذا ماسك أوف زورو"، "أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير. وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن".

وكان أنطونيو بانديراس أعلن في العاشر من آب/ أغسطس في يوم بلوغه الستين، أنه في الحجر الصحي بعدما شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد موضحاً أنه "في وضع جيد نسبياً ويشعر فقط ببعض التعب ".

وفاز أنطونيو بانديراس بجوائز كثيرة خلال مسيرته الطويلة وقد رشح للفوز بجائزة أوسكار للمرة الأولى عن فيلم "دولوريس إي غلوريا" وهو تعاونه الثامن مع المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار، لكنه لم يفز بها. في المقابل نال جائزة أفضل ممثل عن الدور نفسه في مهرجان كان في 2019 .