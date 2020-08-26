ميل جيبسون يقاضي أماً لـ4 أطفال في تشيلي استغلت اسمه لبيع عسلها خلال الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:44 مساءً - خلال فترة الإغلاق العام والحجر الصحي المطبق قسراً لليوم في عدد كبير من دول العالم ومن بينها: تشيلي،التي تعاني كباقي البلدان من الفقر والبطالة إثر تفشي جائحة فيروس كورونا، واجهت تشيلي قانون إغلاق عاماً وصف بأنه الأكثر صرامة بين دول العالم،مما أفقد آلاف الأسر وظائفها،ومورد رزقها الوحيد،وأحد هؤلاء : الأم الوحيدة لأربعة أطفال،المعلمة التشيلية يوهانا أجورتو البالغة من العمر "40 عاماً" ، والتي دخلت في حالة يأس لتدبير أمورها وتأمين بعض المال للإنفاق على أطفالها ودفع بعض فواتيرها المتراكمة عليها بعد مرور 4 أشهر على الحجر الصحي والإغلاق العام وتوقف عملها في التدريس،وتفتق ذهنها عن فكرة بيع العسل العضوي الذي أنتجته وخزنته في بيتها،وقررت وضع إسم نجمها المفضل " ميل جيبسون " التي أعجبت جداً بأدائه لشخصية المناضل الأسكتلندي وليام والاس على عبوات العسل الزجاجية لتسويقه وبيعه،و"ميل" هو إسم العسل في إسبانيا" ،واستخدمت إحدى صور ميل جيبسون من فيلمه الشهير:" قلب شجاع -Braveheart" لإلصاقه على عبوات عسلها بعد أن قام صديق لها مصمم جرافيك بتصميم إطار رائع له،ونجحت فكرتها وسرعان ما حصلت على دخل ثابت جيد من بيع عسلها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي،واستعانت بفريق لإنتاج المزيد من العسل وبيعه فأصبحت لديها علامة تجارية رفيعة وشعبية.

لم يكن هدفي الربح

وقالت يوهانا أجورتو : لم يكن هدفي الربح باستخدام إسم شخص مشهور ،كنت أبيع العسل لأعيش فقط.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة من بينها صحيفة "نيويورك تايمز": فإن نجاح يوهانا أجورتو واجه مشكلة قانونية وعقبة كبيرة تهدد مورد رزقها في فترة الحجر الصحي في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل في تشيلي،حيث فوجئت بمحامي ميل جيبسون الخاص يرسل لها تحذيراً قانونياً عبر البريد الإلكتروني من لوس أنجلوس،ويطلب منها خلاله التوقف والكف عن إستغلال إسم ميل جيبسون في بيع عسلها في تشيلي.

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ميل غيبسون

لا تريد التخلي عن إسم ميل جيبسون على عبوات عسلها

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أدركت يوهانا أجورتو إنها أمام ميل جيبسون مباشرة،ولم تريد التخلي عن إسمه الذي حققت بفضله مورد دخل ثابت لها ولأطفالها،فقررت أن تحاول الإحتفاظ بالإسم عبر نقل قصتها مع ميل جيبسون للإعلام بأمل أن تؤثر في ميل جيبسون،وبعد أن اهتم الإعلام بقصتها الإنسانية مع ميل جيبسون،وأن محاميه يهددها بإيقاف مورد رزقها الوحيد لها ولعائلتها،تعاطف الكثيرون معها،وتضامنوا معها،وانهالت عليها طلبات شراء العسل لدرجة أنها باتت تعجز عن تأمين كل الطلبات الواردة إليها أو الرد على رسائل المتعاطفين معها بدرجة كافية لدرجة أنها أصبحت لا تنام سوى ثلاث ساعات كل يوم.

محامية يوهانا أجورتو تتفاوض مع محامي ميل جيبسون

وصرحت المحامية ماريا خوسيه أرانسيبيا ،ممثلة البائعة التشيلية يوهانا أجورتو القانونية: " أنها تواصلت مع فريق ميل جيبسون القانوني ومحاميه الخاص للتفاوض معه،والحصول على موافقته على احتفاظ يوهانا بإسم ميل على منتج العسل الذي تبيعه،وهي مستعدة لإزالة صورة نجم هوليوود الأسترالي الأصل ميل جيبسون من عبوات العسل التي تبيعها" .

وإثر ذلك أصدر محامي ميل جيبسون بيان قال فيه: "لا أحد يحاول حرمان يوهانا أجورتو من كسب لقمة عيشها ،لكن هناك وسائل وقنوات مناسبة للإتصال والحصول على الموافقة للتأكد من الحصول على التراخيص المناسبة ".

مازال رغم مقاضاته لها نجمها المفضل

وبغض النظر عن كيفية إنتهاء المشكلة القانونية بين الإثنين،فأن يوهانا أجورتو تريد إرسال هدية من "عسلها ميل جيسون" إلى النجم ميل جيبسون ،وقالت: " أريده أن يعرف أن الأزمة القانونية بيننا لم تقلل من إعجابي السابق به ومازلت من أكثر المعجبين به ومن محبيه".