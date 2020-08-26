محمد رشاد: بحب زحمة مصر بس مش أقف ساعة على الدائري

نشر الفنان محمد رشاد صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "رشاد" من داخل سيارته خلال تعطله بسبب زحام الطريق، معلقاً: "الصراحة إني بعشق مصر وبحب زحمتها جدا عشان بشوف في وشوش الناس كلام كتير مش بيتقال، بس مش معني كداأقف ساعة ع الدائري يعني مش كدا يا أهل مصر".
يذكر أن الفنان محمد رشاد، إنفصل عن زوجته الإعلامية مي حلمي، منذ أيام، في صمت وبعيدًا عن الأضواء، حتى علّق للمرة الأولى بعد الطلاق بـ«انستجرام»: «أنت تريد وأناأريد والله يفعل ما يريد»، وسرعان ما أعلن رغبته في الامتناع عن المشاركة بكواليس الطلاق والرد على تساؤلات الجمهور حول الأسباب الدفينة، منعًا لإيذاء مشاعرها.
وقال:"أنا قررت أمسح أي بوست أو حاجه تخص موضوع الانفصال احتراما للطرف الأخر والعشرة اللي بينا".
وإستكمل:" لأن بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها على مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها وربنا يوفق الجميع".
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