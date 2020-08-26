على Tik tok.. أنغام تطرح أحدث أغانيها بحبك وبرتحلك

طرحت النجمة أنغام، أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل إسم "بحبك وبرتحلك"، عبر التطبيق الأشهر عالمياً "Tik tok"، من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى تميم. ونشرت "أنغام" البوستر الدعائي للأغنية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:" يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة "بحبك وبرتاحلك" دلوقتي على حسابي الرسمي على TikTok ". حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة:" يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت .. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة "بحبك وبرتاحلك" دلوقتي على حسابي الرسمي على TikTok ". Advertisements يذكر أن آخر أعمال النجمة المصرية أنغام، ألبوم "حالة خاصة جداً"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".

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