نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر مرفأ بيروت في الصور التي نشرتها بعد الإنفجار
يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم، قد تعرضت لإصابات بالغة إثر حادث أنفجار بيروت، بسبب قرب منزلها من موقع الأنفجار الذي هز ميناء العاصمة بيروت، ما أسفر عن خضوعها لعملية جراحية أستمرت لـ6 ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم: بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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