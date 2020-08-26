نادين نجيم: بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مجموعة صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر مرفأ بيروت في الصور التي نشرتها بعد الإنفجار

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الذي شهدته لبنان، وجزء من منزلها وهو في حالة دمار بعد الإنفجار، معلقة: "بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار".

يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم، قد تعرضت لإصابات بالغة إثر حادث أنفجار بيروت، بسبب قرب منزلها من موقع الأنفجار الذي هز ميناء العاصمة بيروت، ما أسفر عن خضوعها لعملية جراحية أستمرت لـ6 ساعات.