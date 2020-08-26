حنان مطاوع: أخوض تحدياً جديداً فى «القاهرة كابول»

تميل دائماً للأدوار الصعبة والمركبة، التى تظهر موهبتها وقدراتها كفنانة، هى الفنانة حنان مطاوع التى نجحت فى السنوات الثلاث الأخيرة أن تكون محط إعجاب الجماهير الذين باتوا ينتظرون أعمالها بشغف، ومحل تقدير من النقاد، وثقة من المنتجين والمخرجين.

مثلما جرت العادة، تخوض مطاوع تحديا جديدا فى مسلسل «القاهرة كابول» الذى كان مقررا له أن يعرض فى الموسم الرمضانى الماضى، لكن كورونا حال دون تحقيق ذلك، ومن المقرر عرضه فى رمضان 2021.

وعن دورها فى المسلسل قالت: أجسد دور ربة منزل خلال أحداث مسلسل «القاهرة كابول»، مع طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، وتدعى «منال حسين» زوجة طارق لطفى الذى يجسد دور إرهابى خلال الأحداث.

وعن أسباب مشاركتها فى المسلسل قالت: وافقت على الدور عندما تأكدت أن الشخصية مركبة وبها تناقضات كثيرة، وهذا ما أبحث عنه، فأنا أجد نفسى فى هذه النوعية من الأدوار التى تظهر قدراتى كفنانة للجمهور والنقاد، بالإضافة إلى أن الشخصية بها جوانب إنسانية عديدة تتجلى فى المواقف.

وأشارت إلى أنها متحمسة جدا للعمل، نظرا للقضية الهامة التى يتطرق إليها، حيث تناقش ظاهرة الإرهاب فى إطار بوليسى تشويقى، من خلال ثلاث قصص مثيرة حول المؤامرات التى تُحاك ضد المنطقة العربية ومصر، ويسلط المسلسل الضوء على الأعمال الإرهابية التى تقع فى المنطقة، حيث يقوم بدور الإرهابى «طارق لطفي» والذى يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة «فتحى عبدالوهاب»، وينقل الصورة المذيع خالد الصاوى.

وبسؤالها ألم تخشى من مقارنة العمل مع الأعمال التى طرحت قضية الإرهاب قالت: لا أخشى المقارنة، الإرهاب قضية كبيرة تحتاج أكثر من ألف عمل درامى وسينمائى يتناولها، فهى قضية معقدة ومتشابكة بها خيوط كثيرة، فى المسلسل نتناولها بشكل جديد ومثير.

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وأضافت أن المسلسل يضم أسماء كبيرة يحظون بحب وتقدير كبير من جانب الجمهور مثل الفنان فتحى عبد الوهاب، وطارق لطفى، والفنان القدير نبيل الحلفاوى.

وأكدت أنها تشعر بمتعة فنية

عندما تقف أمام الفنان القدير نبيل الحلفاوى، لافتة إلى من الفنانين الذين كلما كبروا فى العمر تكبر معهم موهبتهم وتزداد تألقا وتوهجا. موضحه: فى كل مرة أقف فيها أمام الفنان الكبير نبيل الحلفاوى أشعر بأننى أمام شاب فى مقتبل العمر ما زال لديه الكثير ليقدمه فى مجال الفن، فهو مدرسة للأجيال الحالية والمتعاقبة.

وأشارت إلى أنها شعرت بالحزن عندما علمت أن المسلسل خرج من الموسم الرمضانى الماضى، لكن حبها واحترامها للجمهور والذى يتجلى فى تقديم أعمال تحترم عقله وترقى بمستوى طموحه، جعلها تشكر ربنا على التأجيل، وعدم الاستعجال. لافتة إلى أن فيروس كورونا أربك حساباتهم الفنية وتسبب فى وقف العمل عن التصوير لفترة، والاستعجال ليس فى صالحهم لذا اختاروا التأجيل عن تقديم عمل مهلهل.

وعلى الجانب الآخر، تستعد الفنانة حنان مطاوع لتصوير مشاهدها فى حكاية «أمل حياتى» وهى إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، والذى عرضت منه حكايتان قبيل شهر رمضان بعنوان «بنات موسى» للفنان صبرى فواز، وحكاية «سنين وعدت» للفنانة أروى جودة وأحمد صفوت، وفى السياق ذاته، انتهى المؤلفان أمين جمال وشريف يسرى، من كتابة جميع حلقات حكاية «أمل حياتى»، ومن المقرر تسليم المسودات الأخيرة للسيناريو للشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل البدء فى التصوير مباشرة.