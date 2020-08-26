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أسامة طلبة يكشف تفاصيل بطولة فيلمه الجديد السيف الأزرق

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أكد الفنان أسامة طلبة أنه أنهى كافة التحضيرات النهائية لتصوير أولى مشاهده في فيلم "السيف الازرق" وهو إسم مبدئي للفيلم.

 

وأوضح أن الفيلم يدور في إطار الأكشن والعصور القديمة، ويعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب، حيث كشف عن دوره الذي

يجسد فيه دور شاب يقود ويرأس مدينة كبيرة وجيش في عصر المماليك فهو يتولى كل زمام أمورها ويتآمر عليه حاشيته وتتصاعد الأحداث. 

 

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ويعقد الفنان "أسامة طلبة" جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للإستقرار

على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمي للبدء في أعمال التصوير والإعلان عنهم، حيث من المقرر عرضه في موسم رأس السنة 2021.

 


يذكر أن الفنان أسامة طلبة، شارك مؤخراً مع النجم محمد هنيدي في مسلسل "أرض النفاق" ويعتبر من نجوم السوشيال ميديا.

 

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