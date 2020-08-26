أسامة طلبة يكشف تفاصيل بطولة فيلمه الجديد السيف الأزرق

أكد الفنان أسامة طلبة أنه أنهى كافة التحضيرات النهائية لتصوير أولى مشاهده في فيلم "السيف الازرق" وهو إسم مبدئي للفيلم.
وأوضح أن الفيلم يدور في إطار الأكشن والعصور القديمة، ويعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب، حيث كشف عن دوره الذييجسد فيه دور شاب يقود ويرأس مدينة كبيرة وجيش في عصر المماليك فهو يتولى كل زمام أمورها ويتآمر عليه حاشيته وتتصاعد الأحداث.
على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمي للبدء في أعمال التصوير والإعلان عنهم، حيث من المقرر عرضه في موسم رأس السنة 2021.
ويعقد الفنان "أسامة طلبة" جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للإستقرار
يذكر أن الفنان أسامة طلبة، شارك مؤخراً مع النجم محمد هنيدي في مسلسل "أرض النفاق" ويعتبر من نجوم السوشيال ميديا.
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