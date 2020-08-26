على طريقته الخاصة .. محمد أنور يهنئ محمد عبدالرحمن في عيد ميلاده

هنأ الفنان محمد أنور الفنان محمد عبدالرحمن بمناسبة عيد ميلاده، وجاء ذلك على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر "أنور" صورة برفقة محمد عبد الرحمن، وعلق عليها قائلاً:" كل سنه وإنت طيب ياصاحبي يا جامد "، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. التعليقات. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور مسرحية "الطريق إلى المليون"، والتي تم عرضها في مساء الجمعة الماضي على إحدى القنوات التلفزيونية، بطولة: علي ربيع، مُصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إسراء عبد الفتاح، كريم عفيفي".

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