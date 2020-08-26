صور.. كامل أبو على يباشر آخر استعدادات مشروع ميوزيكال شو

استقبل المنتج ورجل الأعمال كامل أبو علي فريق عمل مشروع "ميوزيكال شو" في منزله بإحدى قرى الساحل الشمالي، وذلك في إطار التحضيرات النهائية للمشروع الفني الضخم والذي أعلن عنه أبو علي بالشراكة مع إحدى الشركات الإنتاج الإعلامي منذ أيام قليلة، والذي يضم 26 عرضا مسرحيا استعراضيا ضخما.

وفريق عمل مشروع "ميوزيكال شو" هم: محسن البغدادي مدير عام الباتروس والمشرف العام، إيهاب حبيب المدير التنفيذي،

أحمد محسن المدير الفني، محمود الشيخ المنتج الفني، والمخرجان الأساسيان إسلام إمام ومحمد جبر.

وتابع أبو على آخر تطورات العمل، ووضع اللمسات الأخيرة لبدء إنطلاق المشروع و تحديد بداية مواعيد العرض، وميعاد حفل الإفتتاح وكذلك متابعة تجهيزات المسرح بأعلى مستوى ليتناسب مع هذا المشروع الضخم استعدادا لبدء العروض.

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وأعرب "أبو علي"، عن بالغ سعادته لإنضمام نخبة كبيرة من فناني مصر والوطن العربي لهذا المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة التي يتنبأ لهم بمستقبل باهر.



كما أكد أنه لابد من توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع الضخم وذلك بالاتفاق مع أكبر الشركات المصرية و العالمية حتى تكون على مستوي الحدث، إيماناً منه برسالة المسرح السامية ويقيناً منه بأن هذا المشروع سيكون بداية لجيل مسرحي جديد يذكر في تاريخ المسرح العربي وتتذكره الأجيال القادمة إن شاء الله.