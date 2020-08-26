صور.. كامل أبو على يباشر آخر استعدادات مشروع ميوزيكال شو

استقبل المنتج ورجل الأعمال كامل أبو علي فريق عمل مشروع "ميوزيكال شو" في منزله بإحدى قرى الساحل الشمالي، وذلك في إطار التحضيرات النهائية للمشروع الفني الضخم والذي أعلن عنه أبو علي بالشراكة مع إحدى الشركات الإنتاج الإعلامي منذ أيام قليلة، والذي يضم 26 عرضا مسرحيا استعراضيا ضخما.
وفريق عمل مشروع "ميوزيكال شو" هم: محسن البغدادي مدير عام الباتروس والمشرف العام، إيهاب حبيب المدير التنفيذي،أحمد محسن المدير الفني، محمود الشيخ المنتج الفني، والمخرجان الأساسيان إسلام إمام ومحمد جبر.
وتابع أبو على آخر تطورات العمل، ووضع اللمسات الأخيرة لبدء إنطلاق المشروع و تحديد بداية مواعيد العرض، وميعاد حفل الإفتتاح وكذلك متابعة تجهيزات المسرح بأعلى مستوى ليتناسب مع هذا المشروع الضخم استعدادا لبدء العروض.
وأعرب "أبو علي"، عن بالغ سعادته لإنضمام نخبة كبيرة من فناني مصر والوطن العربي لهذا المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة التي يتنبأ لهم بمستقبل باهر.
كما أكد أنه لابد من توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع الضخم وذلك بالاتفاق مع أكبر الشركات المصرية و العالمية حتى تكون على مستوي الحدث، إيماناً منه برسالة المسرح السامية ويقيناً منه بأن هذا المشروع سيكون بداية لجيل مسرحي جديد يذكر في تاريخ المسرح العربي وتتذكره الأجيال القادمة إن شاء الله.
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