خلال سفره إلى دبى.. محمد رمضان يتسعرض عضلاته في الطائرة

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بمقطع فيديو جديد، وجاء ذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر محمد رمضان مقطع فيديو له على الطائرة، في طريقه للوصول إلى دبي مع عائلته، وظهر من خلاله وهو يستعرض عضلاته، وعلق عليه قائلاً:"إلى دبي".

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يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس"، بطولة: أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، رحاب الجمل، والذي قد خاض به السباق الرمضاني السابق، وحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه على الشاشات التلفزيونية، المسلسل من تأليف وإخراج: محمد سامي.

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