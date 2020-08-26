شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بمقطع فيديو جديد، وجاء ذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر محمد رمضان مقطع فيديو له على الطائرة، في طريقه للوصول إلى دبي مع عائلته، وظهر من خلاله وهو يستعرض عضلاته، وعلق عليه قائلاً:"إلى دبي".
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس"، بطولة: أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، رحاب الجمل، والذي قد خاض به السباق الرمضاني السابق، وحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه على الشاشات التلفزيونية، المسلسل من تأليف وإخراج: محمد سامي.
شاهد من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر خلال سفره إلى دبى.. محمد رمضان يتسعرض عضلاته في الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.