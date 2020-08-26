صور .. كارمن سليمان تحتفل بـ500 ألف متابع على "يوتيوب"

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بوصول عدد متابعيها ل ٥٠٠ ألف مشترك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

ونشرت "كارمن" صور جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة : " شكراً يا أحلى ناس في الدنيا وصلنا أكتر من ٥٠٠ ألف مشترك و أكتر من ١٠٠ مليون مشاهدة حقيقية على قناتي الرسمية في يوتيوب .. ربنا يقدرني واكون دايماً عند حسن ظنكم ". معلقة : " شكراً يا أحلى ناس في الدنيا وصلنا أكتر من ٥٠٠ ألف مشترك و أكتر من ١٠٠ مليون مشاهدة حقيقية على قناتي الرسمية في يوتيوب .. ربنا يقدرني واكون دايماً عند حسن ظنكم ". Advertisements يذكر أن، كارمن سليمان قد طرحت مؤخراً أحدث أغانيها "لينا رقصة" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وحقق كليب الأغنية مليون و400 ألف مشاهدة منذ طرحه.

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