بالصورة – مأساة انفجار مرفأ بيروت مستمرة… الجدة دوللي تستسلم أمام الموت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 7 دقائق

لا يزال عدّاد الضحايا يرتفع إثر انفجار مرفأ بيروت، إذ نشر الإعلامي سلمان عنداري صورة للسيدة دولي قاسم الخوري التي ظلّت تصارع الموت حتى استسلمت اليوم لمشيئة الرب وتوفيت متأثرة بجروحها.

وكتب عبر “تويتر”: “ضحية جديدة لانفجار المرفأ . هذه الجدة دوللي قاسم خوري كانت تجلس بسلام في منزلها في الرميل.

اصابها الانفجار… صمدت في المستشفى لاكثر من اسبوعين قبل ان تستسلم قبل ايام.. للاسف الوحش الذي قتلنا يخطف منا من نحب يوميا. السلام لروحك ولكل الضحايا. والناس ستحاسب المتورطين قريبا”.

وأرفق التغريدة بصورة الجدة دوللي وهي في المستشفى.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب ووقع أكثر من 170 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.

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ويعيش اللبنانيين صدمة جماعية عقب الانفجار المسين الذي وقع في المرفأ والذي دمّر نصف العاصمة ودمّر أكثر من 300 ألف منزل ومحلّ.

ارتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية في ملف انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت إلى 16 شخصا.

واستجوب المحقق العدلي في هذا الملف، القاضي فادي صوان، أربعة أشخاص مدعى عليهم، هم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، والرقيب أول في الجمارك إلياس شاهين، والرقيب أول في الجمارك خالد الخطيب.

وأصدر المحقق العدلي مذكرات توقيف بحق الأربعة، ليرتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية إلى 16 شخصا، بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

وخلف انفجار المرفأ، في 4 آب الحالي، 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وبعد ستة أيام، دفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 تشرين الأول 2019.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.