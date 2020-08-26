بالصور – نادين نسيب نجيم: “بعدك حلوة يا بيروت”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

بعد مرور أكثر من أسبوعين على انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر نصف العاصمة، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صور للانفجار من شرفة منزلها المدمّر.

وعلّقت على الصور قائلة: “بعدك حلوة يا بيروت رغم الدمار”. يذكر أن نجيم أصيبت بالانفجار إصابات عديدة في وجهها وجسدها ولكنها بخير، وتدمّر منزلها بالكامل.

وتواصل الممثلة نادين نجيم رحلة علاجها بعد إصابتها جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بداية الشهر الجاري، حيث خرجت قبل أيام قليلة من المستشفى.

وأجرت نجيم عمليتين جراحيتين في مستشفى المشرق مؤخرًا، كما عادت قبل يومين أيضًا إلى الطبيب وقام بتقطيب جروحها بأقل الخسائر الممكنة، معلنة تعافيها التام من الجراح التي أصابتها، مبينة بأنها سلمت أمرها له وكان على قدر المسؤولية.

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وبعد الانفجار، تصرّ نادين على الهجرة، وكتبت عبر “تويتر” سابقاً: ” من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار رح اترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت… بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً”.

ورغم أن الكثير من المتابعين اعتقدوا أن حديث نادين كان ردّة فل، إلا أن معلومات صحفية كشفن أن نجيم لا تزال مصرّة على الهجرة من لبنان حتى وقتنا الحالي، وتتلقى الدعم في هذا القرار من عائلتها أيضًا.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب ووقع أكثر من 170 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين.