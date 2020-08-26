أغويرو يحذف الرقم 10 عن حساباته..ميسي يقترب من المان سيتي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2020 9:35 مساءً

إشارات عديدة تكشف عن الوجهة القادمة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يقترب من الالتحاق بمانشستر سيتي ،وبخلاف المكالمة بين مدرب الفريق الإنجليزي بيب غوارديلا وميسي .

قام الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بتعديل اسمه على حسابه الرسمي عبر موقع “أنستقرام”، بحذف الرقم 10.

ويرتدي أجويرو القميص رقم 10 مع الفريق السماوي منذ عام 2015، بعد أن حمل الرقم 16 وقت انتقاله إلى السيتي.

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وتشير التقارير إلى أن الأرجنتيني الآخر ليونيل ميسي نجم وهجوم وقائد برشلونة الإسباني، بات قريبا من الانتقال إلى مان سيتي هذا الصيف.

ويمر ميسي بفترة عصيبة بين صفوف الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة، وأرسل فاكسا رسميا لإدارة النادي خلال الساعات الماضية، طالب خلاله بالرحيل.

وحسب ما ذكرته تقارير صحفية يوم الأربعاء، فإن خورخي والد ميسي وصل إلى إنجلترا مؤخرا، لبدء المباحثات مع مسؤولي النادي السماوي حول انتقال نجله إلى الفريق.

وقام أجويرو بحذف الرقم 10 من حسابه بموقع “أنستقرام”، في خطوة فسرها أنصار مانشستر سيتي باقتراب ميسي من فريقهم، وحصوله على قميص مواطنه خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحد المشجعين عبر موقع “تويتر”: “قام أجويرو بتغيير اسمه، يا إلهي لا أصدق عيني الآن”، بينما أضاف آخر: “يا إلهي، هذا حدث بالفعل”.