بالفيديو.. محمد رمضان يستعرض عضلاته "في السماء"

شارك الممثل المصري محمد رمضان متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" فيديو جديداً من داخل طائرته الخاصة في رحلتها إلى مدينة دبي الإماراتية.



وعلى أنغام أغنيته "نمبر وان"، ظهر محمد رمضان وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية، وأرفق الفيديو بتعليق: "إلى دبي.. ثقة في الله نجاح".





Advertisements

ورافق رمضان في رحلته إلى دبي؛ زوجته نسرين وأبنائه، وشقيقه محمود رمضان وزوجته، وشقيقته إيمان وزوجها، ولم يكشف رمضان عن سبب زيارته دبي.

وقضى رمضان مؤخراً عطلته الصيفية في الساحل الشمالي وحرص على مشاركة متابعيه جانباً من استقبال جمهوره له هناك.

ونشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه داخل سيارته ويظهر من نافذة السيارة عدد كبير من جمهوره الذين رددوا "نمبر وان الأصلي".



