الخليج 365الأربعاء 2020/8/26 11:17 م بتوقيت أبوظبي
شارك الممثل المصري محمد رمضان متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" فيديو جديداً من داخل طائرته الخاصة في رحلتها إلى مدينة دبي الإماراتية.
وعلى أنغام أغنيته "نمبر وان"، ظهر محمد رمضان وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية، وأرفق الفيديو بتعليق: "إلى دبي.. ثقة في الله نجاح".
ورافق رمضان في رحلته إلى دبي؛ زوجته نسرين وأبنائه، وشقيقه محمود رمضان وزوجته، وشقيقته إيمان وزوجها، ولم يكشف رمضان عن سبب زيارته دبي.
وقضى رمضان مؤخراً عطلته الصيفية في الساحل الشمالي وحرص على مشاركة متابعيه جانباً من استقبال جمهوره له هناك.
ونشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه داخل سيارته ويظهر من نافذة السيارة عدد كبير من جمهوره الذين رددوا "نمبر وان الأصلي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد رمضان يستعرض عضلاته "في السماء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.