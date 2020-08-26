شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستغل مايلى سايروس انفصالها الأخير عن كودى سيمبسون للدعاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تستخدم مايلى سايروس انفصالها الأخير عن كودى سيمبسون كخطوة من أجل الدعاية لألبومها الجديد؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبى وعاشقى مايلى التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم، وتواصل موقع "جوسيب كوب" مع أحد المقربين لمايلى سايروس الذى نفى تماما ما تردد.

بدأت الشائعة بنشر مجلة " Woman’s Day " تقريرا يؤكد أن مايلى سايروس اشتهرت بنقلها كل ما يشعر به قلبها فى أغانيها ، لكن "ولع" تخلى مايلى البالغة من العمر 27 عاما عن شركائها قبل إصدار أغنية وعمل جديد، جعل كودى سيمبسون يشعر بحالة من الغضب الشديد، بينما أشارت المجلة لكلمات أغنية سايروس الأخيرة "Midnight Sky" ، والتى أطلقتها النجمة الشهيرة بعد فترة قصيرة من انفصالها عن كودى سيمبسون ، ويبدو أن الأغنية تشير مباشرة إلى الفنان الأسترالى الذى جمعته بمايلى قصة حب استمرت لعدة شهر.

وأشار التقرير إلى أن سيمبسون "غاضب جدا" ويشعر وكأنه "حيلة دعائية" لألبومها المقبل، حيث تعلم مايلى جيدا كيف تستفيد منها، وأضافت صديقة سايروس التى لم تذكر اسمها أنه منذ فترة طويلة نجمة ديزنى السابقة يزعم دائما أنها تعامل من حولها على أنهم "مادة" لفنها، وأن هذه الفكرة بالتأكيد تخيف كل المحيطين بها.

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وقد أشار موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم أن سايروس تحدثت من قبل عن كلمات أغنيتها الأخيرة "Midnight Sky" وذكرت أن الأغنية كانت تدور حول طلاقها من نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث والعلاقات التى تنتهى بشكل عام.



ليام و مايلي