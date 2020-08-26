شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر مهنأ محمد سامى بعيد ميلاده: أخويا وصديق عمرى المتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد زاهر المخرج محمد سامى، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الأربعاء، حيثم يتم عامه السابع والثلاثين، ونشر أحمد زاهر صورة تجمعه بمحمد سامى ومى عمر عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "حبيبى وأخويا و صديق عمرى كل سنة وأنت طيب يا سمسم، وعقبال مليون سنه فى نجاح وتألق وإبهار كالعادة".











أحمد زاهر

يذكر أن أحمد زاهر، شارك فى أحداث مسلسل البرنس، للنجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان المنقضى، وحقق نجاحا لافتا للنظر من خلال شخصية فتحى.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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وكانت الفنانة مى عمر، احتفلت بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامى، مع أسرة مسلسل "لؤلؤ" وحضر إدوارد وبرفقته زوجته ڤيڤيان وابنته ماريا، وتواجد أيضا أحمد زاهر وعماد زيادة وهيثم نبيل.

مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، إدوارد ؛ نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

وانطلق فى 20 أغسطس الحالى تصوير أول مشاهد مسلسل "لؤلؤ"، الذى تلعب بطولته مى عمر، من إنتاج سينرجى، حيث يبدأ مخرج العمل محمد عبد السلام التصوير بالمشاهد الداخلية فى أحد الاستوديوهات، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.