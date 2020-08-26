شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تتحدث عن "Ammonite".. وتؤكد: دى كابريو حب حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Ammonite"، من بطولة كيت وينسلت وسيرشا رونان، التريللر الرسمى للفيلم، المقرر طرحه فى 13 نوفمبر المقبل، والفيلم تدور أحداثه فى حقبة أربعينيات القرن الـ 19 فى إنجلترا، وهو مستوحى من حياة الصياد الأحفورى مارى انينج، حيث تذهب مكتشفة حفريات لقضاء فترة نقاهة على سواحل البحر ليقابل فتاة، تنشأ بينهما علاقة غرامية تغير حياتهم للأبد.



كيت وينسلت

وفى هذا السياق أجرت كيت حوار مع hollywoodreporter، وكشفت خلال الحوار كواليس الفيلم الذى أطلقها للشهرة الفيلم الشهير "تيتانك"، حيث قالت "لقد شعرت بالذهول حقًا كان عمري 21 عامًا لم أكن مستعدًا لهذه الشهرة، كما اعترفت وينسليت بأنها كانت تشعر بالرعب والتوتر من التمثيل أمام النجم ليوناردو دي كابريو، رغم صداقتهما التي تمتد لقرابة 24 عامًا، مشيرة انها تشعر بالتوتر الشديد لدى تمثيلها أمام دي كابريو لأول مرة في فيلم Titanic "تيتانيك"، بسبب جاذبيته الشديد وتمثيله المتقن"، قائلة "كنت أشعر مثل أي امرأة، كيف يمكنني أن أعمل مع رجل جميل وممثل عبقري هكذا، ولكن بمجرد لقائي به أدركت أنه رجل لطيف ومتواضع ومجرد شخص طبيعي".

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كيت وينسلت



كيت وينسلت



كيت وينسلت

وذكرت الممثلة أن صداقتهما الطويلة لم تتطور إلى علاقة رومانسية، لأن ذلك يعني احتمالية انفصالهما، وهما لن يقبلا بذلك، ورغم ذلك ما زالت تشعر أن دي كابريو هو حب حياتها.

كما تحدثت كيت وينسلت عن فيلمها الجديد Ammonite، مشيرة إلى أنها تتوقع نجاح كبير للفيلم مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا هو الرهان الرئيسى لهذا الموسم لشركة Neon.