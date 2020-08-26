شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..محمد رمضان يستعرض عضلاته فى طائرة خاصة بصحبة أسرته (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان فيديو، وهو يجرى تدريبات رياضية داخل طائرة خاصة، وعلق على الفيديو الذى صممه على أغنيته "نمبر وان"، :"إلى دبى"، ويرافقه فى الرحلة إلى دبى زوجته نسرين وأبنائه، وشقيقه محمود رمضان وزوجته، وشقيقته إيمان وزوجها، ولم يكشف رمضان عن سبب زيارته إلى دبى.

يذكر أن رمضان قد حرص أثناء إقامته بالساحل الشمالى على مشاركة متابعيه جانبا من استقبال جمهوره له أثناء ظهوره في الساحل الشمالي لقضاء عطلته الصيفية، ونشر رمضان مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو بداخل سيارته في احدى قرى الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ويظهر من نافذة السيارة عدد كبير من جمهوره الذين رددوا "نمبر وان الأصلي"، وسط تجاوب كبير من رمضان معهم.

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وكان قد احتفل رمضان منذ أيام، بعيد ميلاد عاهل الغرب، الملك محمد السادس، ، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب رمضان قائلا: "عيد ميلاد سعيد ملك المغرب محمد السادس حفظه الله وحفظ الشعب المغربي الغالي".

ويشارك رمضان متابعيه من وقت لآخر عبر السوشيال ميديا بفيديوهات وصور من أجازته، مثلما حصل مؤخراً من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حيث نشر أحدث صورتين له وهو فى عرض البحر، وظهر خلال الصور وهو يرتدى نظارته الشمسية أثناء تواجده فى البحر

يذكر أن رمضان قد حرص أثناء إقامته بالساحل الشمالى على مشاركة متابعيه جانبا من استقبال جمهوره له أثناء ظهوره في الساحل الشمالي لقضاء عطلته الصيفية، ونشر رمضان مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو بداخل سيارته في احدى قرى الساحل الشمالي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ويظهر من نافذة السيارة عدد كبير من جمهوره الذين رددوا "نمبر وان الأصلي"، وسط تجاوب كبير من رمضان معهم.